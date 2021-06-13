وكيل إمارة مكة يدشن مسابقة “أيام مكة” للبرمجة والذكاء الصناعي

المناطق - جدة

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب القحطاني أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي، أحد المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، في قبة جدة، ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان (الأربعاء) الماضي.

وستشهد الفعالية تجمّع 30 فريقًا تمثل طلاب وطالبات من 11 جامعة وكلية جامعية من محافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة إلى جانب مختصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتخلله طرح للتحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات، مما يساعد الفرق على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بهذه القطاعات وتنميتها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة ، كما يتخلل أيضاً تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في ذات الوقت في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

وستعقد الفرق بمشاركة المختصين حلقات نقاش ولقاءات على مدى يومين، يشخصون خلالها الواقع الراهن ويضعون الحلول للمستقبل المأمول، يعقب ذلك ندوات يشارك فيها متحدثون عالميون ومسؤولون، يمثلون القطاعات ويناقشون مع الفرق المقترحات والبرامج والمنصات التي تحقق الأهداف المنشودة”.

وستواصل الفعالية استضافة المتحدثين في مجالات ريادة الأعمال التقنية، والذين سوف يركزون على دعم المشاريع وتحقيق النمو في مختلف الجوانب إضافة إلى التطرق لآليات زيادة الوعي وثقافة المجتمع نحو استخدام وتسخير أحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا في المشاريع الناشئة والريادية.

وسيتخلل الفعالية استعراض لأبرز نماذج العمل والتجاري التي اتخذت من التقنية منهجاً لها، ودور ذلك في إنجاح التجارب التجارية، وسيكون ذلك مدعّماً بقصص نجاح يرويها مجموعة من الرواد في هذه المجالات “

وسيشارك في الفعالية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وسدايا كشريك استراتيجي لتبني القدرات الرقمية من المتسابقين في مسرعات وحاضنات الأعمال الرقمية.

كما ستنطلق ندوات يشارك فيها عدد من المختصين عن تفعيل دور الجامعات في اكساب المهارات الرقمية الحديثة وتعزيز الاستفادة من التطوارت الحديثة لخدمة السياحةإاضافة إلى الجهود الوطنية ومبادرات سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي كذاك دعم الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعرز مكة الذكية والابتكار الرقمي

كما الق ملتقى مكة الثقافي دورات تدريبية لابناء محافظات منطقة مكة المكرمة عن بعد تزامنا مع انطلاقة فعالية أيام مكة للبرمجة، اذام عقد دورة (الذكاء الاصطناعي في خدمة مكة المكرمة) لإثراء المعرفة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بناء المدن لذكية وابتكار تقنيات وتطبيقات يمكن تنفيذها في المنطقة، ودورة (انترنت الأشياء IOT)

انترنت الأشياء الثورة الصناعية الحديثة، تبرز بتطبيقاتها الذكية التسهيل الحياة من حولنا.

وسيعقد يوم غدٍ دورة (التجارة الالكترونية من الفكرة إلى التطبيق) وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بطرق التجارة الإلكترونية الرقمية وزيادة الإقبال عليها للتحول إلى المتاجر الافتراضية، إضافة إلى دورة دورة

(البرمجة بلغة البايثون) وتهدف للتعريف بلغة البرمجة الحديثة ( بايثون ) والتي تبرز في عصرنا الحديث عبر أسلوبها البرمجي السهل والبسيط.