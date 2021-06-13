احدث الأخبار

معهد “سـرب” يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات “الخطوط الحديدية”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بالمستخدمين
الاقتصاد
 وكيل إمارة مكة يدشن مسابقة “أيام مكة” للبرمجة والذكاء الصناعي
منطقة مكة المكرمة
 هيئة السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في نسخته التاسعة
الاقتصاد
 وزير الخارجية اليمني : موقف الحكومة الشرعية يرتكر على دعم المبادرة السعودية
أبرز المواد
 مدني عسير: سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
 بلدية القطيف: انطلاق مبادرة ( صفوى أجمل ) بمشاركة فريق منارات مشرقة و 100 متطوع ومتطوعة
المنطقة الشرقية
 أمير مكة يطلع على خطط “الطيران المدني” المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.
منطقة مكة المكرمة
 الحرس الوطني يُتوج بطلًا لسباق القطاعات العسكرية للدراجات بنسخته الأولى
الرياضة
 وزير التجارة يصدر قراراً بتعيين مجلس غرفة الأحساء
الاقتصاد
 إنجلترا تتفوق على كرواتيا في “يورو 2020”
الرياضة
 محافظ الأحساء يقدم تعازيه لأسرتي السيد ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة
المنطقة الشرقية
معهد “سـرب” يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات “الخطوط الحديدية”

معهد “سـرب” يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات “الخطوط الحديدية”

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

“هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

الاقتصاد
وكيل إمارة مكة يدشن مسابقة “أيام مكة” للبرمجة والذكاء الصناعي

وكيل إمارة مكة يدشن مسابقة “أيام مكة” للبرمجة والذكاء الصناعي

منطقة مكة المكرمة
هيئة السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في نسخته التاسعة

هيئة السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في نسخته التاسعة

الاقتصاد

معهد “سـرب” يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات “الخطوط الحديدية”

معهد “سـرب” يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات “الخطوط الحديدية”
http://almnatiq.net/?p=992917
المناطق - واس

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سـرب” فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حيث يتيح المعهد التسجيل منذ اليوم ويستمر حتى الخميس 1 يوليو 2021م.
وحول آلية التسجيل والالتحاق بهذه البرامج النوعيّة، أوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط www.srp.edu.sa، وسيتدرب الطلاب في تخصصات أربعة وهي: صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، مبيناً أن التدريب يستمر سنتين في مقر المعهد، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في مواقع العمل بشركة (سار).
وحول المميزات التي يتضمنها هذا البرنامج التدريبي المتخصص، أفاد الصقير أن الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهرياً خلال التدريب في السنة الثانية، كما يسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل، كما يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف المباشر في شركة سار عند اجتياز البرنامج وتحقيق كل اشتراطات الكفاءة والتأهيل.
وأبان أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقا طبيا، ولا يتجاوز عمره 23 عاماً، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

“هيئة الاتصالات” تصنّف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامهم بالمستخدمين
هيئة السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في نسخته التاسعة

هيئة السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في نسخته التاسعة
وزير الخارجية اليمني : موقف الحكومة الشرعية يرتكر على دعم المبادرة السعودية

وزير الخارجية اليمني : موقف الحكومة الشرعية يرتكر على دعم المبادرة السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*