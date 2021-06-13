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مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة بشأن العمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية ومكافحة الفساد وبرامج الفدية

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مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة بشأن العمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية ومكافحة الفساد وبرامج الفدية

مجموعة السبع دول تعلن عن إجراءات مشتركة بشأن العمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية ومكافحة الفساد وبرامج الفدية
http://almnatiq.net/?p=992924
المناطق - واس

اتفق قادة مجموعة السبع دول على مجموعة من الإجراءات حول الأولويات الرئيسية للاستجابة للعمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية، وتهديد برامج الفدية، ومكافحة الفساد.
وأكدت مجموعة السبع دول، في بيان نشره البيت الأبيض اليوم، التزامها بإزالة العمل الجبري من سلاسل التوريد العالمية، والاتفاق على أهمية دعم حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، والالتزم بحماية الأفراد من العمل الجبري.
وجددت المجموعة، التزامها بالعمل للتصدي للتهديد المشترك المتصاعد من شبكات برامج الفدية الإجرامية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمكافحة الفساد بشكل فعال، مثل معالجة إساءة استخدام الشركات الوهمية، والحد من قدرة الجهات الفاعلة السيئة على غسل الأموال في عمليات شراء العقارات، وتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد، وإصلاح المساعدات الخارجية للتركيز على مكافحة الفساد كأولوية شاملة.

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