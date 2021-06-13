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إطاحة نتنياهو من السلطة.. حكومة نفتالي بينيت تفوز بثقة الكنيست ليصبح رئيس وزراء إسرائيل الجديد

إطاحة نتنياهو من السلطة.. حكومة نفتالي بينيت تفوز بثقة الكنيست ليصبح رئيس وزراء إسرائيل الجديد
http://almnatiq.net/?p=992930
المناطق - وكالات

صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ”حكومة التغيير” المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن “الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو تفوز بأغلبية في تصويت بالبرلمان”.

وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة اليوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

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