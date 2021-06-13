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أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشارك في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي

أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشارك في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي

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أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشارك في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي

أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشارك في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي
http://almnatiq.net/?p=992942
المناطق - واس

شارك أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من طلاب جامعات منطقة مكة المكرمة في فعالياته معرض مشاريع المنطقة “بناء الإنسان وتنمية المكان “، المقام حالياً في قبة جدة، ويستمر لمدة أسبوع.
وقدم المتطوعون عدداً من الأدوار والخدمات الميدانية المهمة في المعرض منها : الإسهام في دعم عمليات التنظيم والاستقبال ، وتسجيل دخول العارضين والمشاركين والحضور بما يسهم في انسيابية الحركة، بجانب المساعدة في إجراء تنظيم دخول الزوار مع الأخذ بالحسبان الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
وأبرز المتطوعون من خلال مشاركتهم في المعرض خبراتهم ومهاراتهم الاحترافية في العمل التطوعي، مستعرضين ما يتمتعون به من قدرة ومرونة عالية في الإقبال على تنظيم الفعاليات، وبما يعكس الصورة المثالية لحب الخير والحس الإنساني والشراكة الإيجابية في دعم الفعاليات الوطنية، وضمان نشر ثقافة التطوع.

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