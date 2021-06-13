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وزير التجارة وزير الإعلام المكلف يصل القاهرة في زيارة رسمية

وزير التجارة وزير الإعلام المكلف يصل القاهرة في زيارة رسمية
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المناطق - واس:

وصل معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية يرأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة في القاهرة، وكذلك رئاسة وفد المملكة في اجتماع الدورة ٥١ لمجلس وزراء الاعلام العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته ١٣.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصة وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات في ظل العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين.

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