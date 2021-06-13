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“منظمة التعاون الإسلامي” تدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة

“منظمة التعاون الإسلامي” تدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=992948
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، وذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني.

وشدد معالي الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

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