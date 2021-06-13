“التجارة” تقرر منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان عند منافذ البيع

المناطق - الرياض:

أوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، أنه جرى منع بعض الممارسات الإعلانية ضمن البروتوكولات الخاصة بالقطاع التجاري.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة جائحة كورونا، على أن هناك 4 ممارسات ممنوعة تسبب التزاحم داخل المنشآت التجارية وخارجها، على غرار دعوة المشاهير والمعلنين لمنافذ البيع، ومنع إقامة حفلات افتتاح المحلات والأسواق.

وذكر أنه يُمنع أيضًا إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور إلى المنشآت التجارية، كما يُمنع إقامة مناسبات تدشين المنتجات والخدمات.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، عقوبات تقدر بأكثر من 3 ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي ومجموعة تجارية، بعد مخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية بإقامة حفل تدشين لمنتج تجميلي.