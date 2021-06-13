احدث الأخبار

أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا
أبرز المواد
 تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
أبرز المواد
 “التجارة” تقرر منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان عند منافذ البيع
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 “منظمة التعاون الإسلامي” تدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 وزير التجارة وزير الإعلام المكلف يصل القاهرة في زيارة رسمية
أبرز المواد
 أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشارك في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 أمانة تبوك تغلق 61 منشأة وتنفذ 10700 جولة رقابية خلال أسبوع
منطقة تبوك
 حفل شواء لزعماء السبع.. ماذا أكلوا ولماذا أثاروا الجدل؟
أبرز المواد
 السديس يدشن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي القادم
محليات
أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أبرز المواد
الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات

الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات

أبرز المواد
صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا

صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا

أبرز المواد
تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

أبرز المواد

أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=992967
المناطق - واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل التخرج السنوي “الافتراضي” للدفعة الخامسة والستين من طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ونقل سموه في كلمته التي ألقاها تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للطلاب على ما حققوه من نجاح وتفوق، مهنئاً الطلاب وأوليا الأمور بذلك.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته لمشاركة الجامعة حفل التخرج السنوي للدفعة الخامسة والستين، متمنياً أنه شاركهم الحفل في رحاب الجامعة العريقة التي يعتز بها وبمنسوبيها.

وقال سموه : إنني بهذه المناسبة أهنئ الخريجين والخريجات الذين تجاوزوا الصعاب في ظل هذه الظروف التي تحلّ بالعالم أجمع ووطننا الغالي جزء من هذا العالم، بعد انتشار فيروس (كورونا المستجد), سائلاً المولى عز وجل أن يزيل عنا وعن وطننا وسائر بلاد المسلمين هذه الغمة.

وعبر أمير الرياض عن سروره للمشاركة في حفل تخرج طلاب وطالبات الجامعة, وهم يجنون ثمار مراحل جهدهم واجتهادهم حتى نالوا شهادة التخرج بكل كفاءة وتفوق.

وختتم أمير منطقة الرياض كلمته بالشكر لمعالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومنسوبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائدها وباني مسيرتها، وسمو ولي عهد الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

من جانبه قدّم معالي رئيس الجامعة باسمه وجميع منسوبي الجامعة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يقومان به من جهود في قيادة البلاد نحو الريادة والتطور في المجالات كافة.
وأشار إلى أن جهود القيادة – أعزها الله – لها دوراً كبيراً في إدارة بلادنا صحياً وتعليمياً واقتصادياً، وكانت مضرب المثل بين بلدان العالم، فبتوجيهاتهم استطعنا إدارة العملية التعليمية “عن بعد” للعام الثاني على التوالي بأقل الأضرار وأكبر الفوائد في ظل جائحة كورونا والجهود المبذولة للسيطرة عليها.

وشكر الدكتور العامري, معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده في دعم الجامعات وإدارة سير العملية التعليمية “عن بعد” لمنظومة التعليم العام والعالي بكفاءة وجدارة, مهنئاً خريجي الدفعة (الخامسة والستين), متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.

يذكر أن الحفل “الافتراضي” شهد, عرض فيلم افتتاحي، وفيلم عن إحصائيات التخرج في الجامعة، وأخر عُرض فيه رسائل الخريجين، ومسيرة الأوائل.

روابط ذات صلة

الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات

الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات
صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا

صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا
تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*