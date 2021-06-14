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أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”

أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=992970
المناطق - الرياض:

نفت أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري”، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت “أنفال الخثران”، ابنة أخت الممرضة الراحلة، أن “رفعة” كانت تعمل في طوارئ الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وكانت أحد المشاركين في الصفوف الأمامية لمجابهة جائحة كورونا.

وأكدت، في تصريح، أن خالتها لم تمت بسبب فيروس كورونا الجديد، وإنما نتيجة إصابتها بمرض السرطان، الذي أصابها برغم أنها كانت بصحة جيدة ولا تشكو من شيء، سائلة الله عز وجل أن يرحمها ويدخلها فسيح جناته.

يذكر أن وسم “رفعة الدوسري” صعد ضمن الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية على موقع “تويتر”، وأبدى مغردون حزنهم لوفاتها، سائلين الله تعالى للممرضة المتوفاة الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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