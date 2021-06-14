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إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

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إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه
http://almnatiq.net/?p=992973
المناطق - وكالات:

أدى نفتالي بينيت اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لإسرائيل، الأحد، بعد فوزه في اقتراع الثقة بأضيق هوامش، 60 صوتًا مؤيدًا فقط مقابل 59 رافضًا. وينفي فوزه سيطرة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على السلطة لمدة 12 عامًا، الزعيم الأطول خدمة في البلاد.

بعد أربعة انتخابات في غضون عامين، تكسر حكومة بينيت القادمة جمودًا سياسيًا طويلاً، وتفتح تحالفًا أكثر تنوعًا شهدته إسرائيل على الإطلاق، بما في ذلك أول حزب عربي يخدم في الحكومة.

في خطابه قبل التصويت على الثقة في الكنيست، احتفل بينيت بالتنوع وحذر من الاستقطاب داخل البلاد.

وعندما سار بينيت إلى المنصة لإلقاء الكلمة، بدأ أعضاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وكذلك الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، في الصراخ.

وتمت مقاطعة بينيت مرارًا وتكرارًا واضطر إلى التوقف عندما أصدر رئيس الكنيست تحذيرات للسياسيين الذين استمروا في المقاطعة. تم طرد العديد من المشرعين من الليكود والصهيونية الدينية من المناقشة قبل التصويت.

وقال بينيت: “الصدع المستمر في الأمة، كما نرى في هذه الدقائق بالذات، هذا الصدع الذي كان يفكك الخيوط التي تجمعنا معًا، ألقى بنا، دورة انتخابية تلو الأخرى، في دوامة من الكراهية ومعركة أهلية”.

وشكر بينيت نتنياهو على سنوات خدمته، وأعرب عن امتنانه للعمل الذي قام به من أجل أمن إسرائيل واقتصادها وغير ذلك.

بينما هاجم نتنياهو، في خطابه أمام الكنيست، الحكومة القادمة ووعد منافسيه الداخليين والأعداء الخارجيين بأنه سيعود قريبًا.

ورفض نتنياهو، 71 عامًا، حكومة بينيت ووصفها بأنها “ضعيفة” و”خطيرة”.

وتحدث نتنياهو باللغة العبرية بشكل حصري تقريبًا، لكنه قال سطرًا واحدًا باللغة الإنجليزية، مخاطبًا كلاً من خصومه المحليين وأعداء إسرائيل الخارجيين: “سنعود قريبًا”.

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