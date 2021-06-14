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“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

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“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”
http://almnatiq.net/?p=992978
المناطق - الرياض:

حصل تطبيق “توكلنا”، اليوم (الأحد)، على إنجاز عالمي في فئة “الصحة الإلكترونية.

واختير تطبيق “توكلنا” ضمن المشاريع الخمسة الأوائل عن فئة “الصحة الإلكترونية” في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020م، المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

ووصل عدد المستخدمين على تطبيق “توكلنا” إلى 21 مليون مستخدم في إنجاز تقني فريد.

وكان تطبيق “توكلنا” أتاح الاستفادة من خدماته عالميًا في 75 دولة خارج المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتوسع، وتنوعت تلك الدول في مختلف قارات العالم، حيث تضمنت دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية، فضلا عن إتاحة الخدمة في كثير من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وسويسرا.

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