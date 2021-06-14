“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

المناطق - الرياض:

نبهت الإدارة العامة للمرور مجدداً قائدي المركبات بضرورة اتباع الخطوات الصحيحة قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر.

وأشارت إلى أن قائد المركبة عليه الانتباه إلى عدة أمور عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر منها، الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وكذلك إعطاء إشارة من مسافة مناسبة، والتأكد من توفر إشارة التنبيه.

ولفتت الإدارة إلى أن تغيير خط السير بشكل مفاجئ يُعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر، داعية إلى اتباع الخطوات الصحيحة عند تغيير المسار.

يُذكر أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المالية من