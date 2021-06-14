احدث الأخبار

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار
أبرز المواد
 “توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”
أبرز المواد
 إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه
أبرز المواد
 أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا
أبرز المواد
 تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
أبرز المواد
 “التجارة” تقرر منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان عند منافذ البيع
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 “منظمة التعاون الإسلامي” تدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 وزير التجارة وزير الإعلام المكلف يصل القاهرة في زيارة رسمية
أبرز المواد
“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

أبرز المواد
“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

أبرز المواد
إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

أبرز المواد
أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”

أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”

أبرز المواد

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار
http://almnatiq.net/?p=992981
المناطق - الرياض:

نبهت الإدارة العامة للمرور مجدداً قائدي المركبات بضرورة اتباع الخطوات الصحيحة قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر.  

وأشارت إلى أن قائد المركبة عليه الانتباه إلى عدة أمور عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر منها، الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وكذلك إعطاء إشارة من مسافة مناسبة، والتأكد من توفر إشارة التنبيه.  

ولفتت الإدارة إلى أن تغيير خط السير بشكل مفاجئ يُعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر، داعية إلى اتباع الخطوات الصحيحة عند تغيير المسار.  

 يُذكر أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المالية من

روابط ذات صلة

“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”

“توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”
إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه

إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه
أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”

أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*