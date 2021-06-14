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أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=992984
المناطق - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الكل يلتف حول الطائي بعد أن أصبح يمثل المنطقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين, كما يلتف الجميع مع أندية المنطقة، متأملاً بأن تخطو أندية المنطقة خطوات متقدمة بإذن الله.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد أن رعى حفل نادي الطائي بمناسبة صعوده لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم القادم, الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم عرض “فيلم” وثائقي باسم “معادلة أروقيت” لمسيرة تاريخ نادي الطائي سابقاً وخلال هذا الموسم.
إثر ذلك ألقى رئيس نادي الطائي تركي بن عبد المحسن الضبعان كلمة ثمّن خلالها التحفيز المستمر من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لأندية المنطقة ككل ونادي الطائي حتى توّج مجهود الفريق بالصعود هذا العام ، معرباً عن شكره لسموهما ولجميع أعضاء الشرف وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين والجماهير.
بعد ذلك دشّن الموقع الإلكتروني لنادي الطائي الجديد بآلية تفاعلية أكبر مع الجماهير ، وتوالت التبرعات المالية من أعضاء شرف النادي.
بعدها شاهد سموه والحضور “أوبريت غنائي” بعنوان “فرحة الصعود”، بعدها دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ومجلس الإدارة والفريق الفني والإداري وأعضاء المركز الإعلامي في النادي من خلال الممرّ الشرفي المعد لهم ، بعدها التقطت الصور التذكارية مع سموه.
وفي ختام الحفل شارك سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز الحضور بالعرضة النجدية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.

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