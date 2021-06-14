هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب

المناطق - واس:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون إذنه.

وأكد خلال لقائه على قناة “الرسالة”، اليوم (الأحد)، أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من جيب زوجها ما يكون مكملا للنفقة الناقصة عنها وعن أسرتها، مبينًا أنه لا إثم عليها في ذلك ولا يلزمها أن تخبره.

وأشار إلى أن هذا الأمر مشروط بألا تكون الزوجة مُسرفة، وألا تكون قد أخذت ما يغطي نفقات ليس لها علاقة بمتطلبات البيت من أكل أو شرب، مضيفًا أنه لا يجوز أن يؤخذ من جيب الزوج ما يغطي النفقات غير “البيتية” لأنه غير ملزم بالإنفاق على الأشياء الكمالية.