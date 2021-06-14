احدث الأخبار

“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض
أبرز المواد
 هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار
أبرز المواد
 “توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”
أبرز المواد
 إطاحة نتنياهو من السلطة وتولي نفتالي بينيت بدلًا منه
أبرز المواد
 أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة الـ(65) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا
أبرز المواد
 تقني المدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1443هـ
أبرز المواد
 “التجارة” تقرر منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان عند منافذ البيع
أبرز المواد
“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض

“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض

أبرز المواد
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب

أبرز المواد
أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

أبرز المواد

“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض

“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=992995
المناطق - الرياض:

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، امتداد الموجة الغبارية التي تشهدها أجزاء من المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.   

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الموجة تؤثر على بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية وجازان ونجران والرياض.   

ولفت إلى أن الموجة سيصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق، وتحديداً الشرقية والمدينة المنورة ونجران والرياض والمناطق الشمالية والجنوبية الساحلية.   

ونوه إلى أن المرتفعات ستتأثر بأجواء معتدلة مع فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحاً أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون بين 38 للصغرى و48 للعظمي، مع إمكانية ملامستها الـ50 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية. 

روابط ذات صلة

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب
أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

“المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*