“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض

المناطق - الرياض:

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، امتداد الموجة الغبارية التي تشهدها أجزاء من المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الموجة تؤثر على بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية وجازان ونجران والرياض.

ولفت إلى أن الموجة سيصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق، وتحديداً الشرقية والمدينة المنورة ونجران والرياض والمناطق الشمالية والجنوبية الساحلية.

ونوه إلى أن المرتفعات ستتأثر بأجواء معتدلة مع فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحاً أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون بين 38 للصغرى و48 للعظمي، مع إمكانية ملامستها الـ50 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية.