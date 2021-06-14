تعرف على آلية مواجهة العشوائيات والمشروعات الجديدة في مكة

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المناطق - مكة المكرمة:

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، عددًا من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الهيئة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة، وذلك لأهميتها في إثراء تجربة الزوار والسكان، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات في هذه المناطق.

وأضاف أنه تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على كافة الأعمال بهذا القطاع، كما يتم التركيز حاليًا على البنية التحتية وإكمال الطرق الدائرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة.

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