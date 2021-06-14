الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تعقد اجتماع الجمعية العمومية

المناطق- تبوك- فايز السميري:

عقدت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، مساء اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية عبر منصة التواصل زوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور ابراهيم بن عبدالله التدلاوي، وبحضور أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية، وحضر الاجتماع مندوب عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك الأستاذ عبدالرحمن البلوي.



وجرى اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الاعمال التي نفذت خلال العام الماضي 2020م، والدور الذي قامت به الجمعية في إطلاق العديد من المبادرات خلال جائحة كورونا من برامج وحملات توعوية بمشاركة عدة جهات وبدعم رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والفرق التطوعية.



كذلك تناول الاجتماع استعراض التقرير المالي للجمعية لعام 2020م ، بالإضافة إلى اتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



وأعرب التدلاوي عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية وجميع المشاركين في المبادرات التطوعية في مكافحة جائحة فيروس كورونا .