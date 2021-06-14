فوائد مذهلة لليمون الأسود.. تعرف عليها

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الليمون الأسود المجفف، هو عبارة عن ثمار الليمون الطازجة والتي تغلى في الماء، ومن ثم تجفف في الهواء حتى تصبح صلبة ويميل لونها بعد ذلك إلى الأسود أو البني الغامق.

وهو من أنواع الحمضيات التي تزرع في منطقة البحر المتوسط وآسيا، وهو أحد المكونات التي تستخدم بكثرة في الشرق الأوسط، والمعروفة بأسماء عديدة كاللومي العماني ونومي البصرة، والجير الأسود، واللومي.

فوائد الليمون وأكثر

يتمتع الليمون الأسود المجفف، بنفس القيمة الغذائية لليمون تقريبا، ويضيف طعمًا لذيذًا وحامضًا للأطباق، وهو غني بمجموعة من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد إضافية

يعد الليمون الأسود، مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وفيتامين د، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله داعما لوظائف الجسم المختلفة.

كما أكدت الدراسات أن اللومي مفيد لعضلة القلب، ويعمل على تقويتها، بالحد من خفقان القلب وتنظيم دقاته وعملية ضخ الدّم، كما تعمل مضادات الأكسدة فيه على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعمل على دعم وتنظيم وظائف الدماغ، والحفاظ على صحتها.

وهو مفيد جدًا لإزالة السموم من الجسم، فهو أحد المطهرات الطبيعية للجهاز الهضمي، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على إزالة وطرد جميع السموم والفضلات من الجسم، بفضل فيتامين سي أو ج الموجود في داخله، وللحصول على أفضل النتائج يمكن مزجه مع الجزر الغني بفيتامين أ.

ويساعد النساء ما بعد الولادة على تحسين مستوى العناصر الغذائية في جسمها، مثل: الفيتامينات، والمعادن، كما يحسن من صحة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالهشاشة وأمراض المفاصل، ويحسن صحة الأسنان.

صنعه منزليا

يمكن بسهولة صنع الليمون الأسود المجفف منزليا، بتسخين الماء إلى درجة الغليان، وإضافة نصف ملعقة ملح وحبات الليمون الأخضر إلى الماء المغلي لدقيقة ونصف، ثم إخراج الحبات ووضعها في الماء البارد المثلج من 11 لـ15 دقيقة، ثم تجفيفها بمنديل ورقي، ووضعها في ضوء الشمس من 3 لـ4 أيام، حتى يتحول لون الثمرات إلى الأسود وتصبح خفيفة الوزن.

استخدامه

عقب تجفيفه، يمكن طحنه وإضافته إلى الأطباق أو وضع الثمرة المجففة كاملة مع مرقة الدجاج أو الأرز، أو استخدامه لصناعة شاي الليمون، الذي يحتفظ بجميع العناصر الغذائية لليمون.