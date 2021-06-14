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“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات

“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات
http://almnatiq.net/?p=993008
المناطق - الرياض:

نظمت وزارة التجارة ورشة عمل توعوية للتجار استمرت لمدة أسبوع تهدف للتعريف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات في مختبرات معتمدة ومعالجة التحديات وبحث المقترحات ذات العلاقة بمطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وتهدف الوزارة من وراء إقامة ورشة العمل إلى حماية المستهلك وتعزيز المنافسة والممارسات التجارية السليمة والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية من خلال النظام الإلكتروني لسحب وفحص العينات، ورفع ثقة المستهلك في السوق المحلي وتحسين أداء وجودة خدمات القطاع الخاص.

وقدمت “التجارة” خلال الورشة التي أقيمت عن بعد نبذة عن نظام فحص العينات ومسار عمله وأهدافه المتمثلة في استهداف المنتجات عالية الخطورة، وحماية المستهلك وتعزيز موثوقية السلع والمنتجات المعروضة في السوق السعودي، وتحقيق المنافسة العادلة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة.

واستهدفت ورشة العمل كلاً من قطاعات المنتجات الكيميائية والبترولية، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات المعدنية والميكانيكية، ومنتجات الإنشاءات والبناء، ومنتجات الغزل والنسيج.

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