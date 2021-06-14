احدث الأخبار

حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي
أبرز المواد
 “الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم
أبرز المواد
 “التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات
أبرز المواد
 فوائد مذهلة لليمون الأسود.. تعرف عليها
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تعقد اجتماع الجمعية العمومية
أبرز المواد
 تعرف على آلية مواجهة العشوائيات والمشروعات الجديدة في مكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الغبارية إلى نهاية الأسبوع.. وارتفاع الحرارة بالرياض
أبرز المواد
 هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها إن كان بخيلًا دون إذنه؟.. الشيخ المنيع يجيب
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى حفل صعود نادي الطائي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الخطوات الصحيحة لتغيير المسار
أبرز المواد
 “توكلنا” يحصد إنجازًا عالميًا في “الصحة الإلكترونية”
أبرز المواد
حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي

حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي

أبرز المواد
“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة

“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة

أبرز المواد
الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم

أبرز المواد
“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات

“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات

أبرز المواد

حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي

حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي
http://almnatiq.net/?p=993020
المناطق - الرياض

ذكر نظام التبرع بالأعضاء البشرية، أنه يُحظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذا لحكم قضائي.

وكانت النيابة العامة حددت حالات، يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية، أبرزها إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

كما يحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وكذلك إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من النظام، نصت على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة.

وفي غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

روابط ذات صلة

“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة

“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة
الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم
“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات

“التجارة” تُعرف بالنظام الإلكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*