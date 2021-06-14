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لقاح أسترازينيكا يتلقى “ضربة أوروبية”.. وحديث عن الأفضل

لقاح أسترازينيكا يتلقى “ضربة أوروبية”.. وحديث عن الأفضل
http://almnatiq.net/?p=993023
المناطق - وكالات

اعتبر مسؤول كبير من وكالة الأدوية الأوروبية في مقابلة، نشرت الأحد، أنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات العمرية عند توفر لقاحات أخرى.

وقال المسؤول عن استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، إنه يفضل استخدام لقاح جونسون آند جونسون لمن هم فوق سن الستين، على ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ورخصت وكالة الأدوية الأوروبية للقاحين لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن تم الإبلاغ عن إصابة بعض الذين تلقوهم بجلطات دموية نادرة.

وقيدت إيطاليا، السبت، استخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60 عاما، بسبب ارتفاع مخاطره الصحية على الشباب.

وعند سؤاله عما إذا كان من الأفضل وقف استعمال أسترازينيكا، بما في ذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60 عاما، أجاب كافاليري: “نعم، وهو خيار تفكر فيه العديد من البلدان، مثل فرنسا وألمانيا، في ضوء زيادة توافر لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال”.

وأضاف المسؤول: “رغم ذلك، فإن الحوادث نادرة للغاية وحدثت بعد الجرعة الأولى. صحيح أن هناك بيانات أقل عن الجرعة الثانية، لكن (برنامج التطعيم) في المملكة المتحدة يسير على ما يرام”.

وأوضح ماركو كافاليري أن لقاح جونسون آند جونسون الأحادي الجرعة يطرح “مشاكل أقل من أسترازينيكا”، لكنه يستخدم على نطاق أضيق.

وتابع: “باحتوائه جرعة واحدة فقط، فإنه جيد لبعض الفئات التي يصعب الوصول إليها، لكنه (لقاح) يستند إلى فيروس غدي معدل، ومن الأفضل أن يقتصر استعماله على من هم فوق سن الستين”.

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