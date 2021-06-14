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الإرياني : استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة

الإرياني : استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة

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الإرياني : استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة

الإرياني : استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة
http://almnatiq.net/?p=993025
المناطق - الرياض

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضهُ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز اليمنية منذ انقلابها في العام 2014م.
وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “إن الحصار المفروض على محافظة تعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب”.
وأضاف الإرياني ” إن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية أمر واقع على محافظة تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين”.
وأشار إلى أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز وتضع حدا لمعاناة أبنائها، هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعة ملايين مواطن يمني، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية”.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدولي والأمريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذا لاتفاق السويد.

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