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طبيب يحذر: الفطر الأسود موجود في الفاكهة والخضروات

طبيب يحذر: الفطر الأسود موجود في الفاكهة والخضروات
http://almnatiq.net/?p=993033
المناطق - القاهرة

حذر أستاذ علم فيروسات في مصر، من الفاكهة والخضروات المتعفنة، موضحا أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات أحمد شاهين، أن الفطر الأسود نادر الحدوث، ويُصيب الإنسان نتيجة ضعف المناعة.

وقال شاهين: “الفطر الأسود يوجد في الفاكهة والخضروات المتعفنة، والإصابة به تكون من مصدر متعفن أو من خلال استخدام قارورة الأكسجين من مريض لمريض، ولا ينتقل من شخص لآخر”.

وأضاف: “المُصاب بالفطر الأسود قد يتوفى خلال 3 أيام من الإصابة”، مشيرًا إلى أن جراحات الفطر الأسود جراحات “شرسة”.

وأشار إلى أن تناول أدوية الكورتيزون ومضادات حيوية لمدة طويلة تساعد على الإصابة بالفطر الأسود.

الجدير بالذكر أن الفطر الأسود نوع من العدوى الفطرية رصدت لدى بعض المصابين بفيروس كورونا، ويمكن أن تكون مهددة لمرضى السكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد.

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