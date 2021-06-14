رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!

المناطق - الرياض

قرر أحد الأثرياء دفع 28 مليون دولار، مقابل الفوز بمزاد على تذكرة للمشاركة في أول رحلة سياحية إلى الفضاء.

وسيرافق الفائز في هذه الرحلة الملياردير الأمريكي “جيف بيزوس” مؤسس شركة “أمازون” وشقيقه مارك.

وكان جيف بيزوس، قد أعلن في مطلع يونيو الجاري أنه سيكون ضمن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في صاروخ “نيو شيبرد” مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بالمزاد على التذكرة.

يذكر أن قيمة التذكرة ستكون من نصيب مؤسسة غير ربحية اسمها “نادي المستقبل”، وتهدف إلى تحفيز الأجيال الجديدة للعمل في المجالات العلمية والإبداعية وابتكار حلول للسفر والعيش في الفضاء.