كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن موعد بدء موسم التويبع.
وقال الزعاق: “يوم الأربعاء أول موسم التويبع وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ ودمته 13 يوما “. وتابع: ” قبل دخوله تنشط رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة على جنوب العراق والكويت والمناطق الشرقية والوسطى من السعودية”.
وأضاف: التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليالي السنة، ويبدأ فيه موسم الغبيرة على منطقة جازان، مبيناً أن نزول الأمطار ينتهي في موسم التويبع بجميع الدول العربية عدا عمان واليمن وجنوب المملكة.
“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن موعد بدء موسم التويبع.
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