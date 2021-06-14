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“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية

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“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية

“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية
http://almnatiq.net/?p=993039
المناطق - الرياض

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن موعد بدء موسم التويبع.
وقال الزعاق: “يوم الأربعاء أول موسم التويبع وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ ودمته 13 يوما “. وتابع: ” قبل دخوله تنشط رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة على جنوب العراق والكويت والمناطق الشرقية والوسطى من السعودية”.
وأضاف: التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليالي السنة، ويبدأ فيه موسم الغبيرة على منطقة جازان، مبيناً أن نزول الأمطار ينتهي في موسم التويبع بجميع الدول العربية عدا عمان واليمن وجنوب المملكة.

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