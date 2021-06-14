احدث الأخبار

أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
أبرز المواد
 “الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية
أبرز المواد
 رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!
أبرز المواد
 طبيب يحذر: الفطر الأسود موجود في الفاكهة والخضروات
أبرز المواد
 معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أبرز المواد
 طائرات “درون” تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية “موبوءة”
أبرز المواد
 الإرياني : استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لتعز خلّف مأساة إنسانية غير مسبوقة
أبرز المواد
 لقاح أسترازينيكا يتلقى “ضربة أوروبية”.. وحديث عن الأفضل
أبرز المواد
 حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي
أبرز المواد
 “الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم دون مراقبة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية والقصيم
أبرز المواد
أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

أبرز المواد
“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية

“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية

أبرز المواد
رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!

رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!

أبرز المواد

أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً بأكثر من 4 مليارات ريال في معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي
http://almnatiq.net/?p=993046
المناطق - مكة

قدمت أمانة محافظة جدة، 88 مشروعاً بقيمة 4.3 مليار ريال في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” بقبة جدة، إضافة لبرامجها ومبادراتها المتعلقة بـ أنسنة المدن التي تهدف لتحسين جودة الحياة بالمحافظة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.
واستقطبت الأمانة من خلال جناحها في المعرض، الزوار بمشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة “أبحر” أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، الذي تبلغ تكلفته 229 مليون ريال بمساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع وبطول 2,8 كيلومتر، مستعرضة مشروع تطوير “منتزه شرق جدة” بطول 4 كيلومترات وعرض 52 متراً ، وتكلفة 42 مليوناً وما يتضمنه المشروع من عناصر عديدة ومميزة تسهم في تطوير ونهضة المحافظة.
وتضمنت مشاركة أمانة جدة في معرض “مشروعات مكة الرقمي”، التعريف بـ مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع وبتكلفة للمشروع تبلغ 80 مليون ريال، بالإضافة لاستعراض مشاريع صيانة وزراعة وتأهيل وتطوير 240 حديقة، إلى جانب تشجير وتطوير ممرات المشاة التي نفذتها الأمانة في عدد من الأحياء ومحاور جدة الرئيسي بقيمة 58 مليون ريال.
وسلطت الأمانة، الضوء على مجموعة من أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تتعلق بـ مبادرة برنامج تصريف مياه الأمطار والتي تبلغ قيمتها مليار و91 مليون ريال، كما تضمنت مشاركة الأمانة استعراض عدد من مشاريع الجسور والأنفاق والتي تبلغ تكلفتها 871 مليون ريال وتشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة.

روابط ذات صلة

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية

“الزعاق” يكشف عن موعد بدء موسم التويبع.. ويحدد مدته وتفاصيل الحالة الجوية
رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!

رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة “جيف بيزوس”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*