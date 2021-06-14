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نقطة تفصل الأخضر للتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال

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نقطة تفصل الأخضر للتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال

نقطة تفصل الأخضر للتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال
http://almnatiq.net/?p=993050
المناطق - الرياض

يتأهب الأخضر لمواجهة نظيره الأوزبكي الثلاثاء، حيث أصبح قريبا من حسم التأهل رسميًا إلى الدور المقبل، إما بصدارة المجموعة في حال فوزه أو تعادله أمام المنتخب الأوزبكي.

ويتأهل الأخضر إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال حال فوزه على نظيره الأوزبكي، أما في الخسارة والحصول على المركز الثاني سيحسم من مجموع نقاط الأخضر مع صاحب المركز الأخير “اليمن أو سنغافورة”، ثم تبدأ عملية مفاضلة مع منتخبات المركز الثاني “5 منتخبات”.

ويملك الأخضر حاليًا 17 نقطة، وفي حال نال المركز الثاني سيصبح لديه 13 نقطة إذا حل اليمن في المركز الأخير، و11 نقطة إذا جاءت سنغافورة في المركز الأخير.

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