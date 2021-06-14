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النفط يسجل أعلى مستوى له في 32 شهرًا

النفط يسجل أعلى مستوى له في 32 شهرًا
http://almnatiq.net/?p=993053
المناطق - الرياض

وصل النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا، حيث دعم طرح لقاحات فيروس كورونا تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وارتفع خام تكساس الوسيط الأمريكي قرابة 0.5% فوق 71 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، مستفيدًا من مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد برنت بالنسبة ذاتها كاسراً حاجز 73 دولاراً للبرميل، فيما يسير الخام القياسي الأمريكي في طريقه لتحقيق تقدم فصلي خامس، والذي سيكون أفضل أداء منذ 2010، مع تحسن الاستهلاك بينما تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها قيود الإمدادات بشكل تدريجي.

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