“حساب المواطن” يوضح تأثير دعم “ريف” على المستحق من البرنامج

المناطق - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح في حال وجود دخل إضافي، مشيراً إلى أن المتقدم إذا انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

جاء ذلك رداً على سؤال حول مدى تأثير التسجيل في برنامج ريف على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج، داعياً إلى معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحسابة التقديرية بعد الإفصاح عن أي دخل إضافي.

وكان برنامج حساب المواطن أودع في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم مبلغ 1.9 مليار ريال لدعم شهر يونيو، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.