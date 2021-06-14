أمانة نجران تواصل أعمال إنشاء مشروع ممشى الوادي

المناطق - نجران

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ مشروع ممشى وادي نجران الضفة الشمالية المرحلة الأولى بطول 3.525 متراً ، ومساحة إجمالية 83.973 متراً مربعاً.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على التوسع في إنشاء المماشي الرياضية بعدد من المواقع، وتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع، تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتشجيعاً على ممارسة الرياضة من جميع الفئات السنية، لرفع مستوى جودة الحياة ومواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المشروع يحتل مكاناً حيوياً ويشكل بُعداً جمالياً عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية للزوار.

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع يتكون من ممشى رياضي من الانترلوك بعرض 6 أمتار ، ومساحة 22.000 متر مربع ، ومسار للدراجات الهوائية بعرض 3 أمتار ،وبمساحة 10.575متراً مربعاً ، ومسطحات خضراء بمساحة 21.159 متراً مربعاً ، و212 عمود إنارة ديكورية ، و 519 موقفاً طولياً للسيارات بعرض 5 أمتار ، وحارة خدمة من الإسفلت للسيارات بعرض 5 أمتار ، وتنفيذ رصيف فاصل بعرض متر بين طريق الملك عبد الله والممشى بمساحة إجمالية 3.537 متراً مربعاً، إضافة إلى توفير 9 مواقع استثمارية.