محكمة عراقية تصدر حكمين بالإعدام بحق “المفتي الشرعي” لتنظيم القاعدة الإرهابي

المناطق - واس

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمين بالإعدام بحق ما يسمى بـ”المفتي الشرعي” لتنظيم القاعدة الإرهابي, استناداً لأحكام قانونيّ مكافحة الإرهاب والعقوبات.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان أن محكمة جنايات محافظة صلاح الدين (الهيئة الثانية) أصدرت حكمين بالإعدام بحق الإرهابي، مشيرة إلى أنه اعترف بعمله في عصابات القاعدة الإرهابية وأنه من مؤسسيها في قضاء الشرقاط والتقى بالإرهابي” الزرقاوي” مرات عدة.

وأوضحت أن الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أفراد بالجيش والشرطة واستهدافه لقوات “البيشمركة”، إضافة إلى اشتراكه بجرائم خطف وقتل.