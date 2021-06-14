نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة..

جازان -فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء بن حسن زعقان.

وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان، مثمناً الجهود التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة.

واطلع سمو نائب أمير جازان عن منجزات و أعمال وخدمات فرع حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيداً بخطة وجهود الفرع لنشر ثقافة مفهوم حقوق الانسان بالمنطقة وبناء الشراكات لتحقيقها وفق توجيهات القيادة – رعاها الله – لتطبيق مبادئ حقوق الانسان بجميع المجالات وفق الشريعة الإسلامية .

وأكد سموه أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الانسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم وهو ما تحرص على تطبيقه حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- .

من جهته عبر مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع كافة على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.