الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن القبول الموحد للكليات والمعاهد

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أعلن قطاع التعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول من عام 1443هـ لكليات ومعاهد مدينتي الجبيل وينبع الصناعية اعتبارًا من يوم الأحد حتى الخميس 24 – 28 من الشهر الجاري لعام 1442هـ وذلك من خلال بوابة القبول الموحد بالمواقع الإلكترونية للكليات والمعاهد.حيث أوضحت الهيئة الملكية بأن حملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) مسار علمي عليهم التقدم إلى كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني بالإضافة إلى كلية ينبع الصناعية وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني.بينما يتوجه حاملي شهادة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعربية والإدارية والعلوم الاجتماعية بمساريها الأدبي والإداري إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية أو ما يعادلها إلى كلية الجبيل الجامعية فرع الطالبات فقط ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الجامعية لفرع الطالبات أيضًا.كما وحددت شروط القبول بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون خريج من المرحلة الثانوية بحد أقصى عامي 1437 / 1438هـ فما فوق، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، كما أن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي عام 1437 / 1438هـ فما بعد، وأن يكون لائق طبيًا. علماً بأن رابط التسجيل لبوابة القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع يتم عبر الرابط التالي http://app.jic.edu.sa/Admission431/Index.aspx.