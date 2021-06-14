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الرياض الأولى عربيًا، والـ 8 بين مدن مجموعة العشرين والـ 14 دوليًا في الطموح والابتكار

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الرياض الأولى عربيًا، والـ 8 بين مدن مجموعة العشرين والـ 14 دوليًا في الطموح والابتكار

الرياض الأولى عربيًا، والـ 8 بين مدن مجموعة العشرين والـ 14 دوليًا في الطموح والابتكار
http://almnatiq.net/?p=993107
المناطق - الرياض

احتلت الرياض الأولى عربيًا، والـ 8 بين مدن مجموعة العشرين والـ 14 دوليًا في الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال، متقدمة على عواصم كبرى مثل: طوكيو، سيئول، بودابست، برلين، وأنقرة، وفق دراسة شركة “دوجو” العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية.
وأخذت الدراسة في الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال.
وأظهر التقرير حلول العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، بينما حلت الرياض في المركز 14 عالمياً، متقدمة على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية.
وحلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة، واعتمدت الدراسة على أرقام البيانات المفتوحة والإحصاءات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار.
وتتقاطع الدراسة مع نتائج العديد من التقارير المتخصصة التي أظهرت ريادة الرياض إقليمياً في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، فبحسب تقرير “ماغنيت” لريادة الأعمال، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية بنسبة 55 في المئة في العام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار، وسجّل التمويل في الشركات الناشئة في السعودية معدلات أسرع من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13 في المئة في إجمالي التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من 2019 إلى 2020، وسجلت الصفقات التمويلية ارتفاعاً بنسبة 35 في المئة في العام الماضي، في حين تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13 في المئة خلال الفترة نفسها.

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