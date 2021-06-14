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رجل أعمال مصري يكشف عن محادثات حول الاستثمار في نيوم

رجل أعمال مصري يكشف عن محادثات حول الاستثمار في نيوم
http://almnatiq.net/?p=993109
المناطق - الرياض

كشف رئيس شركة أوراسكوم القابضة رجل الأعمال المصري المهندس سميح ساويرس عن إجراء شركته محادثات للاستثمار في نيوم.
وقال “ساويرس” في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، ونشرتها صحيفة “المال” عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إنه زار المملكة العربية السعودية مؤخرا للحديث حول هذا الأمر ومازال الحوار مستمرًا، معربًا عن اعتقاده بأن التعاون مع المملكة سيجعل البحر الأحمر أفضل بكثير من البحر الأبيض المتوسط في سياحة اليخوت وغيرها.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي سبب منطقي يمكن أن يدفع أي شخص للذهاب إلى جزر المالديف أو موريشيوس، ويسافر بالطائرة لمدة 10 ساعة في ظل إمكانيات البحر الأحمر بشرط أن يتم تطوير البحر الأحمر بالتعاون مع المملكة لتحويله إلى منطقة سياحية ضخمة وجذابة في ظل تطبيق المملكة لخططها في مشروع نيوم.
وأوضح رجل الأعمال المصري أنه خلال زياراته للمملكة اطلع على خطط تطوير البحر الأحمر حتى بعيداً عن مشروع نيوم مؤكداً استراتيجية الخطط المعمول بها في المشروعين.

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