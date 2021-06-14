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أمير منطقة نجران يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وأمينها العام

أمير منطقة نجران يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وأمينها العام

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أمير منطقة نجران يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وأمينها العام

أمير منطقة نجران يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وأمينها العام
http://almnatiq.net/?p=993116
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محيميد بن صالح آل شرمة وأمين عام الغرفة محمد بن قحيفه.
وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية خدمة رجال الأعمال وتذليل الصعاب إن وجدت، والعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة، والاهتمام بما يخدم محافظة بدر الجنوب كواجهة سياحية صيفية لمنطقة نجران، ومحافظة شرورة كمشتى ، وتوفير ما يحتاجه الزائر ، والإسهام في إقامة الفعاليات المتنوعة ، مثمناً سموه الجهود التي بذلتها وتبذلها الغرفة التجارية الصناعية في منطقة نجران لخدمة المنتسبين والمستفيدين من خدماتها ، ومشاركتها في العديد من المناسبات والفعاليات.
من جانبه عبَّر رئيس الغرفة التجارية عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على ما يقدمه من دعم لأعمال الغرفة ، حرصاً على تميزها .
فيما أكد أمين عام الغرفة موافقة وزارة التجارة على اعتماد مركز تدريب للغرفة التجارية ، واستقطاب الكفاءات التدريبية لتقديم العديد من الدورات المختصة والإدارية والسكرتارية وتطوير الذات وغيرها ، وتستهدف أفراد المجتمع ،بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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