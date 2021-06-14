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أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

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أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=993119

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة عربة بنك الدم المتنقلة, بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم التي تنظمها الشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك في ساحة إمارة المنطقة.
واستمع سموه خلال التدشين لشرح موجز من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبد الله العازمي عن ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية جهّزت للحملة، إضافة إلى مواقع انطلاق الحملة في المنطقة، وأهدافها المتمثلة بتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وبناء قاعدة متبرعين متزايدة ومنتظمة ودائمة.
ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه الحملة، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الكميات الكافية والآمنة والسليمة من كافة فصائل الدم محلياً لتلبية الطلب المتوقع، دون الحاجة لاستيراده من الخارج، وما يعتري ذلك من مخاطر عدم التوفر أو نقل الأمراض.
وأكد على ضرورة استمرار عمل العربات المتنقلة، داعياً أبناء المنطقة للمبادرة بالتبرع بالدم، لما لذلك من فوائد صحية واجتماعية، إضافة لنيل الأجر والثواب، لما للتبرع بالدم من أبعاد إنسانية وأخلاقية تتعلق بمعالجة المرضى وإنقاذ الأرواح.
ونوّه سموه بما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطور مستمر بالتكامل والتعاون الأمثل بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، والجهود الأهلية المؤسسية والفردية، وذلك في إطار الدعم والإنفاق السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الصحي في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

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