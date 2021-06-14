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وزير الشؤون الإسلامية : قرار قصر الحج على حجاج الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات الخمس

وزير الشؤون الإسلامية : قرار قصر الحج على حجاج الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات الخمس
http://almnatiq.net/?p=993121
المناطق - واس

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراتها في العالم.
وقال : إن هذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة بإقامة شعيرة الحج وبالتوازي مع المحافظة على أرواح الحجاج وسلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة هو امتداد للقرارات التي قدمتها المملكة منذ بدء جائحة كورونا، وكانت متسقة مع مقتضيات الشريعة التي أكدت حفظ الضروريات الخمس، كما يؤكد حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على أن لا ينقطع صوت النداء والتلبية عن المشاعر المقدسة مع الحفاظ على الأنفس وفق الضوابط واللوائح التي اعتمدتها الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية للجائحة”
وجدد معاليه، التأكيد بأن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ستبقى دائماً منارةً للمسلمين ومهتمة بقضاياهم وقائمة على رعاية المقدسات وسائرةً على النهج القويم للدين الحنيف .

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