احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير المدينة المنورة يدشّن مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة
منطقة المدينة المنورة
 أمير الحدود الشمالية يكرّم مواطناً نظير تبرعه المستمر بالدم
منطقة الحدود الشمالية
 الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء يلتقي بمسؤولي الشركات الطبية في المنطقة الغربية
محليات
 وزير الشؤون الإسلامية : قرار قصر الحج على حجاج الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات الخمس
أبرز المواد
 غدًا في مؤتمر صحفي .. ” الشؤون البلدية ” تعرض إجراءات تطبيق “كود البناء”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يستقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وأمينها العام
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن معهد الثقافة والفنون ” ثقّف ” بالمنطقة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس يوم غد
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

منطقة تبوك
أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

منطقة القصيم
أمير المدينة المنورة يدشّن مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة

أمير المدينة المنورة يدشّن مركز لقاح كورونا في جامعة طيبة

منطقة المدينة المنورة

غدًا في مؤتمر صحفي .. ” الشؤون البلدية ” تعرض إجراءات تطبيق “كود البناء”

غدًا في مؤتمر صحفي .. ” الشؤون البلدية ” تعرض إجراءات تطبيق “كود البناء”
http://almnatiq.net/?p=993122
المناطق - الرياض

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدًا الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويستهدف كود البناء السعودي؛ السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.
ويشمل نطاق الكود، المباني الجديدة؛ بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة؛ التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.
ويُشارك الوزارة، في تطبيق الكود؛ عدد من الجهات ذات العلاقة؛ هي المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء ؛ درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، بالإضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة “بلدي”.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء يلتقي بمسؤولي الشركات الطبية في المنطقة الغربية

الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء يلتقي بمسؤولي الشركات الطبية في المنطقة الغربية
وزير الشؤون الإسلامية : قرار قصر الحج على حجاج الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات الخمس

وزير الشؤون الإسلامية : قرار قصر الحج على حجاج الداخل متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات الخمس
أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة عربة بنك الدم المتنقلة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*