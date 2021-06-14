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أمير الحدود الشمالية يكرّم مواطناً نظير تبرعه المستمر بالدم

أمير الحدود الشمالية يكرّم مواطناً نظير تبرعه المستمر بالدم

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أمير الحدود الشمالية يكرّم مواطناً نظير تبرعه المستمر بالدم

أمير الحدود الشمالية يكرّم مواطناً نظير تبرعه المستمر بالدم
http://almnatiq.net/?p=993129
المناطق -الحدود الشمالية

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم, المواطن أحمد بن خلف العنزي نظير تبرعه بالدم بأكثر من 100 مرة متواصلة عبر المختبر الإقليمي بمدينة عرعر التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.
وأثنى سموه على ما قام به المواطن بالتبرع بالدم، مجسداً روحه الوطنية، باستمرار المبادرة بالعطاء الإنساني النبيل، مؤكداً أن هذا الفعل الإنساني ليس بمستغرب من أبناء المملكة الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والوفاء والتكاتف والتكافل والتضحية بمختلف الظروف والمعطيات، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية السمحة ومن قيمهم الوطنية .
حضر التكريم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبد الله العازمي.

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