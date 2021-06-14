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743 بلاغًا إسعافيًا يباشرها الهلال الأحمر بالشرقية

743 بلاغًا إسعافيًا يباشرها الهلال الأحمر بالشرقية

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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

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أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

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743 بلاغًا إسعافيًا يباشرها الهلال الأحمر بالشرقية

743 بلاغًا إسعافيًا يباشرها الهلال الأحمر بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=993131

تلقّت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية التي شهدت موجة من الغبار 743 بلاغًا إسعافيًا متنوعًا.
وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الإسعافية لـ 411 حالة في الموقع ونقلهم للمستشفيات، ولـ 332 حالة في الموقع نفسه، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والمرض 12 حالة.
وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم “997” أو عن طريق تطبيق “أسعفني” عند حدوث أي طارئ أو عارض صحي – لا قدر الله -، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهًا بأهمية التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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