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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 36 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=993132

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات 36 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية خلال أكثر من 37 ألف جولة رقابية في شهر شوال.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أن الجهود الرقابية شملت نطاق 11 بلدية فرعية، ورصدت الفرق الميدانية في البلديات خلالها 103 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفة التعليمات الوقائية، كان ذلك خلال أكثر من 37 ألف جولة رقابية نُفّذت على جميع نطاق البلديات خلال الفترة من 1-29 شوال.
وأكّد تكثيف وكالة البلديات للحملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة والاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالعاصمة المقدسة، وتفعيل مبادرة “امتثال” المدعومة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع المنشآت والتي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المُنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.
وثمن المتحدث الرسمي للأمانة دور جميع المواطنين والمقيمين في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، حاثًا الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر مركز البلاغات “940”.

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