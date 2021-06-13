أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

المناطق - القصيم

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة، لها الأثر الكبير في دعم المبادرات والمشاريع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ما يميزها الشمولية، سواءً في قطاع الإسكان أو التعليم أو الصحة، والذي يؤكد على حجم الاهتمام ببرامج المسؤولية المجتمعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في تمكين القطاع الخاص.

وبيّن سموه أن ما يشهده القطاع الصحي بالمنطقة من خلال تفعيل مشاريع المسؤولية المجتمعية للمبادرات والبرامج الصحية للتجمع الصحي بالقصيم، يدلّ على إسهام رجال الأعمال في التنمية الصحية وتوجيه الدعم للمشاريع الصحية ذات الأولوية التي تخدم المستفيدين، وتقدّم برامج صحية نوعيّة.

جاء ذلك عقب أن رأس سموه بمكتبه بالإمارة اليوم , اجتماعًا لاستعراض المشاريع الصحية والمبادرات المجتمعية للتجمّع الصحي بالقصيم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمّع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع.

واستمع سموه خلال الاجتماع من الدكتور الشائع عن الجهود المبذولة من التجمّع الصحي بالمنطقة، لدعم المشاريع والمراكز الصحية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي هي أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص، بهدف فتح آفاق تعاون جديدة للمشاركة مع التجمّع الصحي بالمنطقة بما يحقق تنمية صحية شاملة.