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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

منطقة تبوك
أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

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أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”

أمير الشرقية يطلع على مبادرة “خير الخبر”
http://almnatiq.net/?p=993136
المناطق - الدمام

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، على عرض لمبادرة “خير الخبر”، قدمه رجل الأعمال عبدالله الفوزان، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
وأكد سموه، على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة، من خلال المشاريع التنموية التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة بالإضافة إلى جعلها ثرية بالخيارات السياحية والتجارية وخلق التنافس بين القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وأبنائه.
وتشتمل المبادرة التي تمتد إلى العام 2025، إطلاق هوية جديدة لمدينة الخبر، ومشاريع تنموية وسياحية وترفيهية ستساهم في دعم السياحة في المنطقة، وخلق فرص وظيفية، من بينها المجمعات التجارية والفنادق والمدن الترفيهية والمسطحات الخضراء، وغيرها.

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