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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

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أمير القصيم يؤكّد أهمية دور رجال الأعمال لدعم المبادرات والمشاريع الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=993139
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سموه بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
من جهته أشاد السفير الباكستاني بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في المجالات كافة.
وتسلم سموه في نهاية الاستقبال هدية تذكارية من سفير باكستان بهذه المناسبة.

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