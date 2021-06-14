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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان
http://almnatiq.net/?p=993146
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك خلال زيارته الرسمية اليوم إلى سلطنة عُمان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة آفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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