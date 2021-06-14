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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10913 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10913 نقطة
http://almnatiq.net/?p=993150
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.09 نقطة ليقفل عند مستوى 10913.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 426 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 602 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ذيب، وصناعة الورق، وشاكر، والأبحاث والإعلام، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، والحمادي، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 5.71%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، والإنماء، والخليج للتدريب، وذيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وذيب، وشاكر، والخليج للتدريب، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.

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