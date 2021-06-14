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أمين “التعاون الإسلامي” يستنكر محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

أمين “التعاون الإسلامي” يستنكر محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=993161
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.
وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.
وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادًّا تلك الأفعال “جرائم حرب”.

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