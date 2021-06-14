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شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصين ظهرا بمقطع فيديو أحدهما مصاب وملقى على الأرض إثر خلاف عائلي بينهما

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شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصين ظهرا بمقطع فيديو أحدهما مصاب وملقى على الأرض إثر خلاف عائلي بينهما

شرطة مكة المكرمة: إيقاف شخصين ظهرا بمقطع فيديو أحدهما مصاب وملقى على الأرض إثر خلاف عائلي بينهما
http://almnatiq.net/?p=993174
المناطق - مكة المكرمة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة بتاريخ 2/ 11/ 1442 هـ، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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